В Черновицкой области неизвестные избили кандидата на пост главы ОТГ

Двое неизвестных нанесли телесные повреждения кандидату на пост главы Заставнивской объединенной территориальной громады (ОТГ) и скрылись с места происшествия.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, с заявлением обратился 46-летний житель Заставны и сообщил, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия. Заявитель рассказал правоохранителям, что он является кандидатом на пост главы местной ОТГ.

Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителей.

Следователи Заставнивского отделения полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

По информации местных сайтов, двое неизвестных избили кандидата в мэры Заставны и главы местной ОТГ от "Партии черновчан" Ярослава Цуркана. Нападавшие пытались запугать его и во время избиения требовали не баллотироваться.