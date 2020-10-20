Выборы

Выборы

11:43 20.10.2020

Социологи назвали лидера предвыборной гонки за пост мэра Одессы

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Социологи назвали лидера предвыборной гонки за пост мэра Одессы

Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам") лидирует среди кандидатов на этот пост, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам социсследования, обнародованным во вторник, за Труханова готовы отдать свой голос 50,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 10,6% готовы поддержать Николая Скорика, 8,8% - Олега Филимонова, 7,9% - Сергея Кивалова, 5,9% - Петра Обухова, 4,4% - Эдуарда Гурвица, 3,2% - Евгения Червоненко. Рейтинги других кандидатов - менее 2%. Не определились, за кого голосовать, около 14% опрошенных.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Труханова и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Гурвицом - с результатом 68% против 14%, в паре с Киваловым - 62% против 16%, в паре с Обуховым - 65% против 12%, в паре со Скориком - 59% против 18%, в паре с Филимоновым - 64% против 17%.

В рейтинге в городской совет Одессы лидирует партия "Доверяй делам" с рейтингом 36,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую готовы поддержать 19,4%, "Слуга народа" - с показателем 12,3%, "Европейская солидарность" - 7,2%, Украинская морская партия Сергея Кивалова - 6,3%, партия Шария - 5,9%. Рейтинг других партий - меньше 3%. Не определились 14% респондентов.

Выбирая политическую силу на выборах в городской совет, 25% скорее поддержат известную национальную партию, зато 61% скорее поддержат местную партию, даже если она будет баллотироваться только в городе или области.

61% ответили, что обязательно примут участие в местных выборах, еще 18% - колеблются, принимать ли участие, 5% - возможно примут участие, 15% - маловероятно, что будут голосовать.

Одесситы относительно лучше оценивают ситуацию в городе, чем в стране: 75% считают, что положение дел в государстве развивается в неправильном направлении, только 12% - в правильном. Относительно города 28% считают, что дела движутся в правильном направлении, 57% - в неправильном.

Работой президента Украины Владимира Зеленского довольны 21%, недовольны - 67%. Работой мэра Одессы Труханова довольны больше половины опрошенных (53%), недовольны - 33%. Почти 60% опрошенных не против, чтобы Труханов стал мэром еще раз, 37% считают, что городу нужен новый мэр.

Опрос проводился 9-14 октября среди жителей Одессы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Теги: #рейтинг #выборы #одесса

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