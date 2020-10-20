Выборы

Выборы

11:21 20.10.2020

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

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Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государству необходима Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, работа над которой уже началась.

"Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс – современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась", - сказал он в своем ежегодном послании к Верховной Раде во вторник.

Теги: #стратегия #зеленский #донбасс #рада #послание

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