Выборы

Выборы

19:19 19.10.2020

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК

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ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании в понедельник, 19 октября, рассмотрела отдельные вопросы деятельности Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

"Комиссией было установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета 25 октября 2020 года, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей. Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Таким образом, ЦИК установила факт грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса Украины и досрочно прекратила полномочия всего её состава.

Кроме того, ЦИК обязала Ивано-Франковскую областную ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств и соответствующего реагирования в случае выявления оснований.

Теги: #тик #цик #ивано_франковск

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