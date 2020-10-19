Выборы

Выборы

16:08 19.10.2020

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" лидирует в рейтинге в Харьковский облсовет

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"Блок Кернеса - Успешный Харьков" лидирует в рейтинге в Харьковский облсовет

Партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" является лидером электоральных предпочтений на выборах в Харьковский областной совет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным опроса, обнародованным в понедельник, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" готовы поддержать 45,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее идут партия "Блок Светличной Разом!", которую готовы поддержать 19,6%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,7%, "Слуга народа" - 7,4%. За "Европейскую солидарность" готовы отдать свой голос 4,2% респондентов, за партию Шария - 3,7%. Рейтинг других партий - менее 2%. Не определились - около 11%.

Опрос показал, что 56% респондентов обязательно примут участие в местных выборах, еще 20% - колеблются, принимать ли участие, 9% - возможно примут участие, 15% - маловероятно, что будут голосовать.

Социсследование проводилось 2-9 октября среди жителей Харьковской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов, в том числе областной центр - 1024 респондента. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2% - для области, не более 3,1% - для областного центра.

Теги: #рейтинг #харьков #облсовет

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