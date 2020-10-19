Запрет по книге о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира", считают в "Евросолидарности"

Решение Дарницкого райсуда Киева о запрете распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" из упоминания в ней лидера партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука является прямым доказательством сценария возвращения Украины в орбиту "русского мира", который реализует действующая власть Украины, говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

"Решение суда вводит в независимой Украине классическую цензуру, присущую отсталым тоталитарным странам, и перечеркивает всякие перспективы построения в Украине свободного демократического общества. Ползучий реванш "пятой колонны" Кремля уже дошел до запрета исторической правды о репрессиях тоталитарного режима против выдающегося деятеля украинского национально-освободительной борьбы", - говорится в сообщении.

В политсиле подчеркивают, что каждый политик должен нести ответственность за свои действия, поэтому попытка Медведчука скрыть свою роль в "деле Стуса" является попыткой исказить факты. А запрет распространять историческую книгу с достоверными данными возвращает Украинское государство во времена сталинских репрессий, когда все украинское уничтожалось.

"Европейская солидарность" считает подобное "правосудие" недопустимым и призывает все политические силы, участвующие в избирательном процессе, дать публичную оценку таким действиям пророссийской ОПЗЖ", - говорится в сообщении.