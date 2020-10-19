Выборы

Выборы

11:20 19.10.2020

"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

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"Письмо СБУ" к "Евросолидарности" было российской провокацией с целью дискредитации спецслужбы – "Опора"

Письмо якобы Службы безопасности Украины к партии "Европейская солидарность" с просьбой о предоставлении информации относительно кандидатов на местных выборах в Донецкой области, об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата и об источниках их происхождения является имитацией злоумышленниками российского происхождения и может быть одним из вероятных свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в Украине, заявляют в Гражданской сети "ОПОРА".

"По полученным данным ОПОРА заручилась экспертизой двух независимых между собой организаций, а именно Лаборатории цифровой безопасности (Украина) и Международного центра обороны и безопасности (Эстония), выводы которых подтверждают факт имитации злоумышленниками российского происхождения переписки с незаконными требованиями со стороны СБУ, направленными партии "Европейская солидарность". Фактически, это была провокация, целью которой стала публичная дискредитация СБУ, а также публичное противостояние между участниками избирательного процесса и органами власти в Украине", - говорится в сообщении "ОПОРА", обнародованном в понедельник.

В Гражданской сети добавили, что выявленный факт "является одним из вероятных свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в Украине".

В связи с этим "ОПОРА" в свою очередь призывает Службу безопасности Украины и Департамент киберполиции расследовать данный инцидент с целью установления происхождения этого письма и его отправителя, а не ограничиваться публичными заявлениями.

Как сообщалось, 6 октября на сайте партии "Европейская солидарность" появилась фотокопия письма на имя лидера этой политсилы Петра Порошенко с просьбой о предоставлении информации относительно кандидатов на местных выборах в Донецкой области, об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата и об источниках их происхождения. Письмо подписано врио. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Евгением Русиновым

Народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко уточнил, что письмо было получено по электронной почте, после чего в партии связались с Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях и получили подтверждение существования письма и того, что Русинов работает в этом управлении.

Гончаренко подчеркнул, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию, в связи с чем требует от СБУ Украины провести расследование относительно письма.

В тот же день в СБУ опровергли заявление нардепов фракции "Евросолидарность" о якобы давлении со стороны Службы и что требовали от партии предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #сбу #евросолидарность #провокация #опора #письмо

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