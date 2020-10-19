Выборы

Выборы

10:01 19.10.2020

Полиция открыла за сутки 10 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция открыла за сутки 10 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки начали 10 уголовных производств в связи с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в понедельник Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 167 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 30, во Львовской области - 15, в Одесской - 14, по 9 - в Винницкой, Донецкой, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

В целом с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5567 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 420 уголовных правонарушениях: 204 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 216 – связаны с избирательным процессом.

Составлено 1316 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #выборы

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