Выборы

Выборы

18:59 18.10.2020

Тимошенко: Местные выборы - настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

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Тимошенко: Местные выборы - настоящий референдум об отношении к президенту и его политике

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что на местных выборах необходимо проголосовать за профессионалов, а не за представителей центральной власти.

"Пришло время снять наконец розовые очки и прекратить искать оправдания тому, что вместо обещанных изменений Украина получила от президента только бессмысленные и опасные эксперименты с жизнью людей. Выборы 25 октября - это шанс выбрать профессионалов, которые смогут на местном уровне противостоять антинародным решениям центральной власти", – заявила Тимошенко на пресс-конференции во Львове в воскресенье.

"Сейчас нет ни президентских, ни парламентских выборов - мы не можем сейчас изменить центральную власть. Но вместо фейкового народовластия и "потешных опросов", которые инициирует президент, у нас есть официальные, реальные местные выборы. Это будут выборы особого значения, потому что люди будут иметь возможность не просто выбирать местную власть, а сказать "да" или "нет" тому курсу, которым сегодня президент ведет страну. Если вся страна скажет этому "нет", то в ближайшее время мы будем иметь полную перезагрузку власти", - отметила она.

Тимошенко убеждена, что голосовать нужно "не за обещания, а за то, что уже сделано", анализировать действия, профессионализм кандидатов, "чтобы не было очередных экспериментов над страной".

"Все будет зависеть от того, какие придут депутаты, мэры, главы объединенных территориальных громад, поскольку именно эти люди должны стать баррикадой, которая не позволит разбазарить ресурсы и сдать интересы общества. Поэтому нужно очень внимательно подойти к выбору и сделать так, чтобы местные команды своими профессиональными, моральными и патриотическими качествами соответствовали тем вызовам, которые стоят перед местным самоуправлением. Невозможно каждый раз бросать страну в эксперименты. Их уже наделали достаточно, поэтому надо наконец наводить в стране порядок и действовать в интересах украинцев", - призвала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #выборы

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