В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

Бюллетени по выборам депутатов областных советов уже напечатаны и до конца суток 18 октября должны быть переданы сельским, поселковым и городским территориальным избирательным комиссиям (ТИК), напоминают в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"До 18 октября включительно областная ТИК передает сельским, поселковым, городским ТИК избирательные бюллетени по выборам депутатов областного совета", - говорится в инфографике на странице ЦИК в соцсети Facebook в воскресенье.

Ранее, до 14 октября включительно, областная ТИК должна была обеспечить изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов облсовета, а до 15 октября - получить от предприятия-изготовителя эти бюллетени.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.