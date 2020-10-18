Выборы

Выборы

15:24 18.10.2020

Крищенко: полиция вне политики, ее цель - предотвратить правонарушения и преступления на выборах

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Крищенко: полиция вне политики, ее цель - предотвратить правонарушения и преступления на выборах

Полиция не принимает ни одной из сторон в избирательном процессе, ее задача - обеспечить прозрачное и честное голосование граждан, предотвратив правонарушения и преступления, напоминает начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса важную роль играют сотрудники правоохранительных органов. Возложенная на них миссия - обеспечение закона и порядка во всех процессах, касающихся предвыборных кампаний, правил проведения голосования и др. Важно помнить: полиция вне политики", - написал Крищенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он указал, что цель правоохранителей - "обеспечить полноценное и прозрачное, честное и законное голосование граждан, предотвратив какие-либо правонарушения и преступления".

По словам начальника киевского главка, полиция не принимает "ни одной из сторон, а требует четко и строго следовать закону".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Публичный порядок и безопасность во время выборов в стране будут обеспечивать около 136 тыс. правоохранителей.

Теги: #киев #крищенко #полиция #выборы

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