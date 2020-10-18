Выборы

Выборы

12:34 18.10.2020

Полицейские за сутки открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса

1 мин читать
Полицейские за сутки открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса

  Украинские полицейские начали за сутки (18 октября) 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

      Как сообщило в воскресенье управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом.

      В ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом.

      Также составлено 1 306 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полицейские за сутки открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса

Полиция открыла за сутки 24 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Минирование, задымление, нарушение порядка. В МВД прошли учения по безопасности на местных выборах

"Опора" и Минцифры создали минисериал о работе участковых избиркомов

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Почти половина жителей Кропивницкого готовы отдать голос за действующего мэра

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

"Безопасный выбор": волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

ПОСЛЕДНЕЕ

На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе учителей

Одесский суд арестовал подозреваемых в подкупе избирателей

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

В Одессе возвращают прежние названия улиц – мэр

В Киеве ликвидированы почти все подтопления, общественный транспорт курсирует в обычном режиме - КГГА

Избиратель может изменить свои данные до 19 октября - ЦИК

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца напавшего на волонтера партии "УДАР"

Всё, что вы хотели спросить об избирательных бюллетенях, которые получите 25 октября

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации

Конфликт между центром и региональными элитами в будущем может привести к федерализации Украины – мнение

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА