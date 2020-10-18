Полицейские за сутки открыли 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса

Украинские полицейские начали за сутки (18 октября) 18 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщило в воскресенье управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5400 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В ЕРДР внесены сведения о 406 уголовных правонарушениях: 198 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 208 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 1 306 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.