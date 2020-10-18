Выборы

Выборы

10:22 18.10.2020

На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе учителей

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На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе учителей

В Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной громады в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.

"По этой схеме один голос избирателя стоил тысячу гривень", - отметили в полиции.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Кандидату грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Ведется расследование.

Теги: #кандидат #отг #подкуп

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