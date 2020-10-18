В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

Во фракции "Европейская солидарность" призвали президента Украины Владимира Зеленского в случае наличия лишних денежных средств направить их на противодействие распространению COVID-19, в частности, на защитные маски, костюмы, антисептики членам территориальных избирательных комиссий накануне местных выборов, сообщила пресс-служба политсилы.

"Если у президента есть лишние деньги, или у "Слуг народа" - направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 млн грн передал для того, чтобы закупить 167 тыс. защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят. Если у Зеленского есть лишние 2 копейки, пусть обеспечит масками", - сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире телеканала "Интер".

"В том числе членам ТИК, которые пойдут на участки, где будут сидеть там несколько дней, считать новые сложные бюллетени. Если у "Слуги народа" есть лишние средства, надо их направить на обеспечение антисептиками и масками", - добавила нардеп.

Также Геращенко заявила, что спрашивать граждан о наказании для коррупционеров во время опроса президента является коррупцией.

"73% украинцы дали Зеленскому большую власть и наняли его как Слугу, чтобы он выполнял свои обязательства. У него есть право законодательной инициативы, и если он хочет пожизненное за коррупцию - у него есть соответствующий аппарат. У него есть законопроект, у него есть монобольшинство, которое примет законопроект о коррупции, если он будет правильным, мы проголосуем", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что если Зеленский хочет, чтобы парламент проголосовал за законопроект о свободных экономических зонах, то для этого ему нужно зарегистрировать его.

Геращенко подчеркнула, что массовый опрос в условиях коронавируса у участков создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

"Президент может спрашивать, но речь идет о местных выборах, которые касаются тарифов, инфраструктуры, вопросов городов. Не надо все это разбавлять вопросами, которые не имеют отношения к этому. Если хотите провести опрос, то запустите его по системе "Действие" и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опросы в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов", - отметила она.

Геращенко призвала сделать все возможное для проведения безопасных выборов, чтобы избиратели надели маски, взяли антисептики, проголосовали, а не задерживать их ни одной лишней минуты.