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19:28 17.10.2020

В Киеве ликвидированы почти все подтопления, общественный транспорт курсирует в обычном режиме - КГГА

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В Киеве ликвидированы почти все подтопления, общественный транспорт курсирует в обычном режиме - КГГА

В Киеве по состоянию на 17:45 субботы полностью отсутствуют подтопления в Голосеевском, Подольском, Печерском, Днепровском, Святошинском, Шевченковском, Дарницком и Оболонском районах.

Кроме того, ликвидированы все подтопления на магистральных улицах в Деснянском и Соломенском районах, сообщила Киевская городская государственная администрация.

С 17:30 весь общественный транспорт города курсирует в обычном режиме.

По поручению киевского городского головы Виталия Кличко специалисты коммунальной корпорации "Киевавтодор" постоянно мониторят ситуацию на дорогах и оперативно реагируют на возникновение подтоплений.

В настоящее время продолжаются работы на ул. Путивльской в Деснянском районе и на пересечении улиц Винницкой и Молодогвардейской в Соломенском районе.

Работники "Киевавтодора" проводят работы по уборке улично-дорожной сети от намывов и мусора после дождя. В работе задействована специальная техника (гидромониторы, мотопомпы и др.) и 40 бригад рабочих по ручной уборке в составе 241 автодоровца.

В случае выявления подтоплений КГГА просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по тел. 284-74-19.

Теги: #киев #подтопления #ликвидация

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