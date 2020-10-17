Избиратель может изменить свои данные до 19 октября - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии напомнили, что до 19 октября включительно избиратели при необходимости могут изменить свои данные.

"До 19 октября включительно избиратель подает в УИК (участковую избирательную комиссию) / орган ведения ГРВ (Государственный реестр избирателей) заявление об уточнении предварительного списка избирателей", - говорится в инфографике на странице ЦИК в Facebook в субботу.

В комиссии обратили внимание на следующие моменты: если гражданин голосует впервые; сменил фамилию или недавно переехал, то стоит зайти на сайт ГРВ https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start и проверить себя в списке избирателей.

Если не включены в реестр - в разделе "Заявления и запросы" можно подать заявление (до 19 октября).

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.