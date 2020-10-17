Суд в Киеве арестовал на 2 месяца напавшего на волонтера партии "УДАР"

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии "УДАР", участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

"Срок действия постановления определено до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось, нападение на волонтера произошел в Соломенском районе Киева вечером 14 октября. Пострадавший раздавал газеты, когда к нему подошел неизвестный, спровоцировал конфликт и нанес ему удары ножом. Волонтера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападающего сразу задержали. Ему сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.