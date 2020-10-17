Выборы

Выборы

11:06 17.10.2020

Минирование, задымление, нарушение порядка. В МВД прошли учения по безопасности на местных выборах

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Минирование, задымление, нарушение порядка. В МВД прошли учения по безопасности на местных выборах

Совместные командно-штабные учения среди подразделений центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) системы МВД Украины прошли 16 октября на базе отдела специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел в с. Вита-Почтовая (Киевская обл.) для налаживания организации взаимодействия во время местных выборов.

"Основная цель учений - четкая организация взаимодействия между подразделениями ЦОИВ МВД и координация всех сил и средств для безотлагательного реагирования на правонарушения во время выборов, их документирования и предоставления правовой квалификации. Взаимодействие руководителей между различными службами налажено", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, которого цитирует департамент коммуникации МВД.

Во время учений отработана практическая составляющая с привлечением авиации, взрывотехников, следственно-оперативных групп, пожарных и спасательных расчетов.

Яровой рассказал, что особое внимание уделяется организации работы авиационных подразделений, также проверяют локации, размещение техники и определяют задачи по реагированию, поскольку некоторые избирательные участки находятся на большом расстоянии.

"Безусловно, внештатные ситуации будут возникать на разных локациях, и мы будем реагировать на них, привлекая все подразделения авиации МВД. Учитывая то, что происходило в Луганской области, подразделения ГСЧС будут привлечены не только как взрывотехники и пиротехники, но и как пожарная авиация - вертолеты Н-145 и Н-225 "Super Puma". Экипажи Ми-8 Нацгвардии и Н-125 Госпогранслужбы также будут привлекаться к перемещению расчетов и реагированию на ситуацию в целом", - детализировал замминистра.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что подразделения Нацполиции готовы обеспечить безопасность, прозрачность избирательного процесса и четкое реагирование на все запросы граждан и представителей международных организаций на десятках тысяч избирательных участков.

На учениях отработаны ситуации, которые могут вызвать наибольший общественный резонанс: минирование УИК, обезвреживание взрывоопасных предметов; взрыв у здания УИК и задымление помещения комиссии; совершение групповых нарушений общественного порядка. Также отработана передача документации в избирательную комиссию, попытки блокирования ТИК и ЦИК.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что все планы учений отработаны, проблемных вопросов совместимости взаимодействия не было. По его словам, согласно расчетам, в Киеве и Львове передислоцированы вертолеты. Остальные самолеты будут находиться в столице и Александрии на время выборов.

Как известно, публичный порядок и безопасность во время местных выборов в Украине будут обеспечивать почти 136 тыс. правоохранителей.

Теги: #учения #мвд #выборы

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