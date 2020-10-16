Конфликт между центром и региональными элитами в будущем может привести к федерализации Украины – мнение

Конфликт между центром и региональными элитами, проявившийся во время избирательной кампании, в будущем может привести к федерализации, считает руководитель аналитического центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев.

"Одним из конфликтов этих выборов является конфликт между центром и региональными элитами. И это тревожный момент. Если бы на Банковой (улица в центре Киева, где расположен Офис президента - ИФ) региональной политикой занимался кто-то посерьезней и повесомее, он бы уже уловил запах жареного. А он (конфликт - ИФ) налицо и эти процессы, я думаю, достигнут апогея в случае досрочных парламентских выборов", - сказал Золотарев во время "круглого стола" на тему "Финишная прямая местных выборов - какие партии являются лидерами, а какие аутсайдерами гонки и по каким причинам" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что на местах фактически происходит приватизация силовых структур, и в условиях незавершенного процесса децентрализации есть риск того, что "децентрализация может превратиться в федерализацию всей страны".

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева необходимо, чтобы "партии фактически брали на себя функции управления страной, и тогда будет меньше стимулов и разного рода соблазнов регионализировать свою партийную политику, … а работать больше на общенациональную политику".

Говоря о партиях, принимающих участие в местных выборах, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко предположил, что партия "Батькивщина", выдвинувшая наибольшее количество кандидатов в депутаты местных советов, получит и наибольшее количество мандатов.

Он также прогнозирует, что в будущем именно "Батькивщина" станет партией местного самоуправления.

Эксперт отметил, что в ходе нынешней избирательной кампании партия "Слуга народа", кроме хайпа, популизма и достаточно примитивных лозунгов, которые часто апеллируют к инстинктам и самым простым вещам, не предлагает избирателям стратегию развития территориальных громад, местного самоуправления.

"Европейская солидарность" как-то закапсулировалась в национально-патриотической и даже националистической нише, отъедая рейтинг, прежде всего у партии "Свобода" и в какой-то мере у партии "Голос", - сказал Матвиенко.

По его словам, у "Европейской солидарности" правильные и патриотические лозунги, но они не имеют никакого отношения к коммунальным тарифам, изношенному жилищному фонду.

По мнению эксперта, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) – это зеркало "Европейской солидарности" только на других теренах Украины.

"Никаких серьезных идей о развитии местного самоуправления нет, кроме, возможно, их протеста, что выборы в местные советы не проводятся в прифронтовых зонах", - подчеркнул Матвиенко.

По словам политолога, соучредителя Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олега Саакяна, у "Батькивщины" есть возможность взять масштабностью и присутствием в разных регионах страны. Он также считает, что после выборов партия ОПЗЖ усилит свое присутствие в региональной власти на востоке Украины.

Золотарев отметил сильную сторону "Батькивщины" за счет ее политической структурированности.

"Партия "Батькивщина" от Северодонецка до Ужгорода структурированная, и это ее сильная сторона, если речь вести о защите результатов выборов", - сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что избирательные кампании "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Европейской солидарности" больше напоминают избирательные кампании в парламент.

"Такое ощущение, что они ведут уже парламентские кампании: темы общеполитические, которые более подходят для выборов в Верховную Раду", - отметил Золотарев.