Выборы

Выборы

17:30 16.10.2020

Зеленскому нужен опрос 25 октября для создания повестки дня кампании "Слуги народа" на досрочных выборах в Раду – мнение

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Зеленскому нужен опрос 25 октября для создания повестки дня кампании "Слуги народа" на досрочных выборах в Раду – мнение

Политологи допускают, что президентский опрос избирателей необходим главе государства Владимиру Зеленскому для формирования повестки дня избирательной кампании партии "Слуга народа" на возможных досрочных парламентских выборах.

"Может, эти вопросы и опросы готовятся к парламентским выборам, и отрабатывается будущая повестка, с чем партия "Слуга народа" может участвовать в будущей избирательной кампании",- сказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев во время "круглого стола" по местным выборам в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что президенту удалось перед местными выборами сорвать информационную повестку дня, и в результате уже неделю обсуждают темы опроса, а не проблемы городов и местного самоуправления.

По мнению Карасева, одна из целей таких опросов - чтобы проигрышные для власти проблемы Covid-19, экономики, тарифов, ситуации в социальной сфере не стали ключевыми вопросами политического порядка дня.

Как считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, у опроса будут политические последствия.

"А это значит, что скоро Верховной Раде навяжут повестку дня, как быстро, в режиме принтера, провести закон о легализации наркотиков, что делать со свободными (экономическими - ИФ) зонами", - отметил Небоженко.

По его мнению, проведение опроса не пойдет на пользу власти и станет прецедентом для местных органов власти.

"И мы с вами знаем, где появятся следующие опросы по неудачным и опасным для Украины вопросам. Такие опросы появятся на юго-востоке: о русском языке, о войне, о мире, о близости с Россией", - подчеркнул Небоженко.

Политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян полагает, что инициатива проведения опроса дискредитирует саму идею народовластия.

"Что касается инициативы опроса или лучше говорить... квази-опроса, или квази-референдума... Фактически дискредитируется идея народовластия в виде референдума, потому что создается определенная аллюзия того, что это не просто опрос, а такой себе пробник референдума... создается с одной стороны легитимизация такой идеи от президента, чтобы в дальнейшем можно было вынести, возможно, какой-то другой вопрос на референдум", - отметил Саакян.

По его словам, с другой стороны размывается общественный иммунитет в отношении того, каким должен быть референдум.

"Фактически нас сейчас лишают ощущения стандартов, того, что является референдумом, и таким образом дискредитируют его", - считает политолог.

По его словам, "это очень безответственная форма поведения политической элиты".

"В условиях тотальной цифровизация узнать общественное мнение можно очень легко и очень быстро, а референдум в таком случае становится уже не инструментом, для определения общественного мнения… а инструментом по перекладыванию ответственности с политической элиты", - отметил Саакян.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что президент пытается войти на избирательные участки с агитацией, которая запрещена в день выборов.

"Как по мне, это некрасивый манипулятивный прием, … недостойный главы государства", - сказал Матвиенко.

По его словам, говорить о репрезентативности такого опроса нельзя, поскольку по оптимистическим прогнозам явка будет до 50%, а "реально - где-то 42-43%".

Матвиенко считает популистским вопрос об уменьшении количественного состава украинского парламента.

"Что касается 300 депутатов Верховной Рады. Депутат – это точка входа избирателей во власть. И сокращение количества депутатов означает сокращение этих точек входа. Это означает, что депутаты будут дальше от граждан, чем сейчас. Абсолютно популистская идея. И на депутатов будет больше нагрузка", - отметил эксперт.

В то же время опрос о Будапештском меморандуме Матвиенко назвал интересным.

"Впервые президент наконец вспомнил, что существует Будапештский меморандум, и по нему есть какие-то гарантии… Однако он не уточняет, какие именно это могут быть гарантии", - сказал Матвиенко.

Теги: #зеленский #опрос #мнение

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