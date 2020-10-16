В Одессе по уровню поддержки Нацкорпус обогнал «ЕС» Порошенко – соцопрос

Центр социологических исследований «Национальный Мониторинг» обнародовал результаты исследования электоральных предпочтений жителей Одессы накануне местных выборов, которые состоятся уже 25 октября.

По результатам опроса, во второй тур среди претендентов в мэры проходят действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от политической партии «Слуга Народа» Олег Филимонов. Среди тех, кто определился и намерен голосовать Труханова поддержали 44,9% опрошенных. За Олега Филимонова будут голосовать 10,8% опрошенных одесситов.

На третьем месте по уровню поддержки одесситов неожиданно оказался молодой кандидат от «Национального Корпуса» Сергей Варламов – он набирает 5,9%.

Что касается партий, то сейчас в Одессе, согласно исследованию, лидирует партия «Доверяй делам» – 27,5%. «Оппозиционная платформу «За жизнь» готовы поддержать 16,3% одесситов, партию «Слуга Народа» – 12,8%, «Национальный Корпус» – 5,9%, «Морская партия» – 5,5%. Остальные партии не преодолевают проходной барьер. В их числе «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Опрос проводился в период с 9 по 12 октября методом личного интервью. Всего было опрошено 800 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех районах города. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.