Выборы

Выборы

16:05 16.10.2020

Верещук: Киев – это конечная станция для меня

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Верещук: Киев – это конечная станция для меня

Народный депутат от "Слуги народа", кандидат на пост городского головы Киева Ирина Верещук заявила, что не намерена уезжать из Киева и из Украины.

"Киев – это для меня конечная станция. Я не уеду из страны, как делают это многие другие, потому что не понимаю, что это за лидеры, если центр их жизненных интересов находится не в Украине", – заявила Верещук в интервью Дмитрию Гордону.

Она также рассказала о том, насколько комфортно чувствует себя в столице, и подчеркнула, что не планирует отсюда переезжать.

"Киев оказался для меня очень теплым городом, и киевляне очень теплые. Киевляне все хорошо понимают – не в этом дело, где ты родился. Главное, где ты пригодился. Если ты можешь и знаешь, как это сделать, тогда и люди будут поддерживать", – отметила политик.

Кандидат в мэры столицы также заявила, что прямая обязанность городских властей – обеспечивать высокое качество жизни во всех районах города, чтобы все без исключения горожане чувствовали себя комфортно.

"Если твои дети не ходят сюда в спортивные секции, если ты лечишься не здесь, а едешь в Германию, если ты не чувствуешь, как это жить не на Печерске, где все модно и красиво, а вот как там, на Левом берегу. Когда на Троещине мне сейчас говорят, что у них нет аппарата МРТ, нет роддома нормального. Как это? Там живет около 400 тысяч людей", – недоумевает Верещук.

Теги: #киев #отношение #верещук

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