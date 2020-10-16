Инициированный Зеленским опрос – электоральная технология, призванная повысить поддержку "Слуги народа" на местных выборах – мнение

Проведение инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским опроса в день голосования на местных выборах 25 октября является электоральной технологией с целью повысить рейтинг партии "Слуга народа", а также продемонстрировать единство большинства населения и президента, считает политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я думаю, что для большинства профессиональных людей понятно, что пускай и сугубо формально, но такой мотив тоже есть - это эксперимент с прямой демократией, маленький тренинг перед референдумами, которые, я думаю, будут неизбежными. Вот тогда нужно будет более серьезно к этому относиться, сейчас это тренинг. Но поскольку это будет происходить вместе с местными выборами, то, безусловно, это предвыборная электоральная технология", - сказал Фесенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что президент не может агитировать за свою партию, но по контексту видно, что это способ повлиять на предвыборную кампанию. "Тематически президент переформатировал финальный отрезок предвыборной кампании и пускай не прямо, а опосредованно, но это работает на разные электоральные группы", - прокомментировал Фесенко.

По мнению политолога, только два из пяти представленных президентом Зеленским вопросов вызовут дискуссии, в том числе экспертные - это создание свободной экономической зоны на Донбассе и легализация медицинского каннабиса.

"Тема в отношении каннабиса является новой и это тоже эксперимент - попытка вызвать такую сложную тему, ранее такой темой была легализация проституции. Потенциально похожая тема - отношение к игорному бизнесу, но тут вопрос как сформулируешь, я думаю, что у нас к этому все придет. Тема в принципе правильная и можно с ней поэкспериментировать", - сказал Фесенко.

Он уверен, что остальные пункты для опроса не вызовут разногласий у проголосовавших: "По трем остальным вопросам ответ почти запрограммирован, хотя вопрос по Будапештскому меморандуму слишком, я бы сказал, сложный - он для профессионалов; с точки зрения электоральной мотивации он был не совсем уместен. Просто, наверное, решили, чтобы был вопрос о внешней политике, но так, чтобы он не раскалывал общество. Это тоже своего рода эксперимент".

Политолог видит в инициативе президента желание показать его единство с народными массами, поскольку каждый вопрос имеет под собой определенную электоральную группу, что может повысить явку избирателей, поддержку партии "Слуга народа" и лично Зеленского.

"Это такая технология, которая должна показать, что президент с народом. Но не во всех вопросах. Почему я говорю, что это, скорее всего, электоральная технология? Потому что большинство вопросов на определенную электоральную группу: чтобы люди пришли, проголосовали, и была связь с позицией партии "Слуга народа", хотя она и опосредованная, не знаю, сработает это или нет. Например, по каннабису есть надежда привлечь молодежь, а молодежь - основной электорат "Слуги народа". По Донбассу – безусловно, сторонники мирного урегулирования конфликта на Востоке могут поддержать такую идею. По наказанию за коррупцию и сокращению количества депутатов – это, безусловно, обращение к широким слоям населения, которые критически относятся к элитам и настроены популистически", - считает он.

"Так что элемент и мотив электоральной технологии присутствует и, думаю, даже является главным", - резюмировал Фесенко.