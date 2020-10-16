Выборы

Выборы

14:42 16.10.2020

42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского об общенациональном опросе, 40% о нем ничего не слышали – опрос

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42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского об общенациональном опросе, 40% о нем ничего не слышали – опрос

42% украинцев положительно относятся к идее президента Украины Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 25 октября, 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 октября, относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел на малых городов, избиратели партии "Слуга народа". Негативно настроены к этой инициативе опрошенные старшей возрастной категории и избиратели партии "Европейская солидарность".

60% украинцев знают, что президент объявил проведение всенародного опроса по ряду пунктов в день местных выборов, в частности, 25% респондентов заявили, что хорошо знают об этом, а 35% что-то слышали. В то же время 40% опрошенных ничего об этом не знают.

Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе показали жители городов и старшее население. Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе, отмечается в результатах исследования.

В ходе исследования "Отношение к инициативе опросы президента", проведенного 14-16 октября, опрошены 5000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) - на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,4%

Теги: #зеленский #опрос #рейтинг

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