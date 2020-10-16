Кличко первым поддержал акцию волонтеров "Безопасный выбор" по обеспечению киевлян масками на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров инициативы "Безопасный выбор" по сбору средств на маски, которые волонтеры будут раздавать возле избирательных участков в день голосования 25 октября.

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы прошли безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции.

Он сообщил, что уже поговорил со своим братом Владимиром, и тот готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тыс. грн.

"Думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже", - отметил городской голова.

Как сообщалось, активисты и волонтеры, объединенные в волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" было обнародовано письмо, отправленное всем участникам выборов городского головы Киева, с призывом поддержать эту инициативу.

Волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская отметила, что акция будет не политической.

"Кандидаты могут помочь нам или отправив средства, или изготовив маски по нашему шаблону. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы с нами и которые мы будем распространять в день голосования", - сообщила она.

В "Безопасном выборе" готовы уже сейчас обеспечить масками и волонтерами около 100 из 1000 избирательных участков Киева.