Лидер "Голоса" считает, что пункты инициированного Зеленским опроса свидетельствуют о непонимании актуальных проблем

Вопросы, вынесение которых на общенациональный опрос инициировал президент Украины Владимир Зеленский, показывают оторванность главы государства от проблем граждан, считает народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"Что касается содержания этих вопросов. Они показывают полную оторванность президента и его команды от того, что сейчас происходит в стране и что волнует людей. Человек ищет, где сделать бесплатный тест, переживает, будут ли завтра открыты школы и будут ли койки в больницах, чтобы, если ваши родные заболеют, они могли туда попасть. А в этот момент президент спрашивает их о пожизненном заключении и марихуане", - сказала Рудик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам народного депутата, было "много комментариев о том, что необходимо посадить хоть кого-то на 12 лет, чтобы спрашивать о пожизненном заключении".

Рудик отметила, что вопрос о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях непонятен, поскольку не ясно, о какой части Донбасса идет речь - оккупированной Российской Федерацией или подконтрольной Украине территории.

"Свободная экономическая зона с Донбассом возможна только после полной деоккупации и реинтеграции. И это абсолютно бессмысленный вопрос, потому что он не поясняет, с какой частью Донбасса. Если с подконтрольной нам территорией, то не надо опрашивать людей, надо вносить законопроект. А если с неподконтрольной Украине территорией, то это не имеет... никакого содержания, потому что нарушает все возможные международные нормы", - подчеркнула она.

Что касается трех остальных вопросов, лидер партии добавила: "Мы... возвращаемся к тому, что в стране, в которой кризис, в которой надо сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом и на том, чтобы выборы прошли честно и прозрачно, президент снова устраивает шоу. Президент и правительство должны заниматься решением проблем, которые сейчас стоят перед нашей страной, а не использовать свои должности для того, чтобы помочь партии власти зайти на свои места".

Народный депутат напомнила, что президент и монобольшинство пытались внести изменения в законодательство и сделать опрос законным, но когда им это не удалось, в том числе благодаря действиям "Голоса", и у Зеленского не осталось других законных способов проводить такой опрос, он сказал: "Ну, тогда я его просто проведу".

"Это юридически нелегитимный и незаконный метод", - считает Рудик.

Лидер партии подчеркнула, что нет ответа на вопрос, кто будет проводить этот опрос, непонятно, что будет происходить по его результатам.

Народный депутат рассказала, что задавала представителю президента в парламенте, первому заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку в одном из телеэфиров вопрос, за какие средства будет проводиться опрос. "Я спрашивала у Стефанчука, за какие средства будет этот банкет. Знаете, что он ответил? "Не хочу спойлерить. Это секрет"", - сообщила Рудик.

По словам народного депутата, "если так много неизвестных, то какая гарантия… что этот опрос будет проведен безопасно и что его результаты будут именно такими, за которые проголосуют люди".

По ее мнению, когда до местных выборов осталось 9 дней, когда неизвестно, кто именно, какие социологические компании будут проводить опрос, нет юридической возможности провести опрос правильно.

"И по содержанию, в принципе, это выглядит как популизм и является популизмом", – подытожила Рудик.