"Безопасный выбор": волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Активисты и волонтеры, объединившиеся в волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

На пресс-конференции было обнародовано письмо, направленное всем участникам выборов городского головы Киева, с призывом поддержать инициативу волонтеров "Безопасный выбор" и помочь обеспечить всех киевлян масками во время голосования.

"Мы решили сделать выборы более безопасными и обеспечить граждан, которые пойдут на выборы, масками - в случае, если они их забудут. Это наша общественная инициатива, и мы обращаемся к каждому кандидату в мэры: помогите, давайте сделаем все возможное, чтобы мы могли по максимуму обеспечить граждан", - отметила волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская.

По словам представителей инициативы, акция будет не политической.

"Наша инициатива реализуется безо всякой политической агитации. Кандидаты могут помочь нам или отправив средства, или изготовив маски по нашему шаблону. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, согласованные с нами и которые мы будем распространять в день голосования", - сообщила Ольга Клиновская.

Как отмечают в "Безопасном выборе", они уже сейчас готовы обеспечить масками и волонтерами около 100 из 1000 избирательных участков Киева.