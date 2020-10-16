Всеукраинский опрос не принесет ничего, кроме дополнительных сомнений в дееспособности нынешней власти – Грищенко

Предыдущая украинская власть совершила ошибку, когда не обратилась к инструменту Будапештского меморандума для урегулирования конфликта с РФ, однако логика нынешнего опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не понятна и несет в себе цель пиара, отмечает вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр иностранных дел Украины (2010-2012, 2003-2005) Константин Грищенко.

"Вообще не понятна сама логика такого опроса: или власть сомневается, что их (гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом - ИФ) надо использовать, или она сомневается в действенности и спрашивает украинский народ, чтобы он подсказал им, или они не знают, каким образом задействовать те возможности, которые существуют в соответствии с этим меморандумом. Это прямая функция исполнительной власти, президента, как гаранта Конституции, прав и свобод и территориальной целостности, задействовать те механизмы, которые существуют, которые ни у кого не вызывают сомнений", - сказал Грищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что видит во всеукраинском опросе, инициированном президентом, только цель пиара. "Потому, кроме чисто пиарной составляющей, я не вижу никакого смысла в этом опросе. У меня, как у гражданина, есть большие подозрения, что это, кроме возникновения дополнительных сомнений в дееспособности нынешней власти, ничего не принесет", - добавил экс-вице-премьер.

В то же время Грищенко подчеркнул, что считает ошибкой предыдущей украинской власти то, что она не задействовала механизм Будапештского меморандума. "Я считаю, что это было очень серьезной (мягко говоря) ошибкой предыдущей власти, что они не обратились к этому инструменту во время самой острой фазы в 2014 году, когда надо было максимально использовать все возможные средства для того, чтобы усилить давление на Россию с целью выполнения как раз положений Будапештского меморандума", - отметил он.

По словам экс-главы МИД, инструмент Будапештского меморандума можно и надо было использовать более эффективно, на него надо ссылаться, когда Украина делает заявления, во время заседаний Совета Безопасности и в других структурах. "Потому что там четко прописаны обязательства тех, кто давал нам соответствующие гарантии, заверения. Это политические обязательства, которые являются важными в международном праве и являются важным инструментом для страны, которая хочет на них опираться", - пояснил он.

Кроме того, Грищенко указал на то, что пункт опроса о создании свободной экономической зоны на Донбассе необходимо разъяснить, и, если и задавать его украинцам, то выносить не на подобный опрос, а на референдум.

"Свободная экономическая зона - это легитимный вопрос, который надо отрабатывать. Его надо, если уже выносить на опрос, то в какой-то понятной форме: что именно предусматривается, как именно, какая зона применения, какие гарантии для инвесторов, при каких условиях и на каком этапе ее создание будет имплементировано в контексте улучшения, как минимум, ситуации с безопасностью, а в более широком плане - в контексте политического урегулирования шагов, которые позволят, наконец, решить главную проблему - это возвращение мира и возобновление украинского суверенитета и территориальной целостности. То есть это инструмент, который надо отрабатывать, а если уже необходимо обращаться за мнением украинского народа, то, наверное, через референдум, а не через такой опрос", - подчеркнул он.