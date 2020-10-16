Выборы

Выборы

12:28 16.10.2020

Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

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Киев выделил 1,3 млн грн на закупку дезинфицирующих средств и СИЗ на избирательные участки - Кличко

На обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) избирательных участков в Киеве из бюджета города были выделены 1 млн 300 тыс. грн, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что на подготовку к местным выборам, которые состоятся 25 октября, город предоставил из бюджета 1 млн 300 тыс. грн. Это - средства на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что в Киеве будут работать 1109 избирательных участков.

"Также в день выборов Муниципальная охрана Киева будет помогать полиции обеспечивать правопорядок на участках и патрулировать улицы столицы", - добавил Кличко.

Теги: #киев #дезинфекция #кличко #избирательные_участки

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