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12:11 16.10.2020

Зеленский затеял опрос для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

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Зеленский затеял опрос для спасения своего рейтинга, считают в "Евросолидарности"

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право законодательной инициативы и ему не нужно проводить общенациональный опрос ни по одному из озвученных пунктов, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"У меня комментарий только один: зачем проводить опрос, если у него есть право законодательной инициативы?" - сказал Арьев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По мнению нардепа, опрос инициирован главой государства для поднятия своего рейтинга. "И в данном случае я не хочу комментировать эти вопросы, потому что президент, который имеет право законодательной инициативы и который уже почти 1,5 года при власти и имеет свое монобольшинство в Верховной Раде, должен не прикрываться какими-то опросами, а действовать так, как он мог бы действовать согласно своей программе, и проводить все, имея свою политическую партию. А так - это проявление очень некрасивой попытки спасти свой рейтинг, который падает, в том числе из-за его вранья и деятельности", - подчеркнул он.

По словам народного депутата, можно было бы просто провести социологический опрос, для чего существуют "службы и компании, которые имеют репутацию и делают научную социологию, а не рисуют результаты".

Арьев подчеркнул, что президентский опрос – "это чисто предвыборная технология, причем манипуляционная и не совсем законная, поскольку в данном случае мы не знаем, каким образом будет проводиться этот опрос физически, будут ли там арендованы палатки и т.д.".

Теги: #зеленский #опрос #мнение #евросолидарность

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