Выборы

Выборы

11:24 16.10.2020

В Запорожье из пневматической винтовки стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

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В Запорожье из пневматической винтовки стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

 

Житель Запорожья стрелял из пневматической винтовки в автомобиль кандидата в депутаты городского совета. Никто не пострадал, в машине повреждено окно.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, 15 октября около 18:20 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета, 1965 года, о том, что на улице Приватной неизвестный из неустановленного предмета осуществил выстрел в сторону ее автомобиля Volkswagen Caddy.

Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно.

Личность нарушителя установлена - им оказался местный житель, 1979 года рождения. При проведении осмотра его домовладения по улице Приватной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, поврежден автомобиль кандидата в депутаты.

Пневматическое оружие направят на экспертное исследование, а ее владельца доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений. Решается вопрос правовой квалификации события.

Теги: #кандидат #машина #выстрел #запорожье

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