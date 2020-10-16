Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке - МВД

Национальная полиция Украины вместе с Центральной избирательной комиссией зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей, когда в некоторых территориальных громадах начало неожиданно увеличиваться количество избирателей. Рекордное увеличение таких "избирателей" - в Затоке (Одесская обл.), сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. По десяткам таких фактов были начаты уголовные производства. Определенные лица хотели увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на результат волеизъявления", - цитирует Геращенко пресс-служба МВД.

По его данным, в первую очередь такое явление касалось небольших объединенных территориальных громад (ОТГ). Как правило, это ОТГ вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где "очень дорогая земля и постоянно идут споры за землю", пояснил замминистра.

Он отметил, что факты незаконного вмешательства в Единый реестр избирателей прекращены и лица, не имеющие права голосовать в этих ОТГ, не будут допущены к выборам.

"Следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Некоторые даже не знали, что их перерегистрировали, некоторые признавались, что их попросили так сделать", - подчеркнул Геращенко.

Замминистра напомнил, что в Украине работает чат-бот, на который каждый может сообщить о нарушении избирательного законодательства. Больше всего правоохранители фиксируют нарушение порядка ведения агитации, подкупа избирателей и нарушение порядка ведения реестров избирателей.