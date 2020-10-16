Выборы

Выборы

09:58 16.10.2020

Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

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Зеленский инициировал на 25 октября опрос украинцев по сокращению численности Рады, легализации медицинского каннабиса и гарантиям Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказаться в день местных выборов 25 октября о том, поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

"Вот три финальных вопроса из опроса. Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он обратился к подписчикам, которые поддерживают опрос по этим пунктам: "Тогда приходи 25 октября на участок и дай нам знать твое мнение!" "А в комментариях (...) можешь предлагать вопросы для следующих опросов. Ведь их решения зависит именно от тебя!" - добавил глава государства.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

14 октября Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

15 октября он обнародовал второй вопрос к гражданам Украины: высказаться о том, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Теги: #зеленский #опрос

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