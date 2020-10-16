В Одесской области за подкуп избирателей задержан глава избиркома и местный житель

За подкуп избирателей в Одесской области задержаны председатель избирательной комиссии и местный житель, которые получили $43,5 тыс., сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, председатель участковой избирательной комиссии вместе с сообщником получили $43,5 тыс. за списки лиц, которые по их требованию будут голосовать за конкретных кандидатов одной из политических партий на выборах.

"Они организовали так называемую "сетку" с 1 тыс. человек, которым пообещали вознаграждение за голосование во время проведения местных выборов в пользу кандидатов одной из политических партий. По этой "схеме" один голос избирателя оценивался в 1 тыс.–1,2 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Мероприятия по разоблачению состоялись совместно со следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области и сотрудниками Управления стратегических расследований в области ДВР Нацполиции Украины.

Оба подозреваемых задержаны по ч.4 ст.160 (подкуп избирателей) УК Украины.

"В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий, после которых будут решены вопросы относительно объявления лицам о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщили в Офисе генпрокурора.