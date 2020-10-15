ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг аккредитовала еще 90 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения от трех иностранных государств и пяти международных организаций, Центризбирком аккредитовал 90 официальных наблюдателей: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, одного - от Казахстана.

Также аккредитовано 24 наблюдателя от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, одного - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного конгресса украинцев, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

По состоянию на вечер четверга аккредитовано уже 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.