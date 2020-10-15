Выборы

Выборы

19:03 15.10.2020

ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

1 мин читать
ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг аккредитовала еще 90 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, рассмотрев соответствующие обращения от трех иностранных государств и пяти международных организаций, Центризбирком аккредитовал 90 официальных наблюдателей: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, одного - от Казахстана.

Также аккредитовано 24 наблюдателя от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, одного - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного конгресса украинцев, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

По состоянию на вечер четверга аккредитовано уже 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.

Теги: #местные_выборы #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК аккредитовала 6 государств и 9 международных организаций для наблюдения на местных выборах в Украине

ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК

ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

Разумков заявляет, что средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК их проводить не уполномочена

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК сформировала новый состав Бердянской городской ТИК

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесской городской ТИК из-за нарушений законодательства

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

ПОСЛЕДНЕЕ

Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры Львова – опрос

У главного кота Львова появился друг - пес Фидель

В Виннице ОПЗЖ с Узелковым устроили празднование Дня защитника: угощали кашей и чаем

Аналитическая справка относительно президентской инициативы по опросу общества 25 октября

В Южном Одесской области возродят профессионально-техническое образование

Средства на президентский опрос лучше потратить на борьбу с COVID-19 - заявление "Голоса"

Ирина Верещук: главной проблемой Киева я считаю нынешнюю городскую власть

Арочную конструкцию Подольско-Воскресенского моста установят в проектном положении до конца октября - Кличко

В Николаевской "инфекционке" проходят обыски из-за информации кандидата в депутаты о ремонтных работах

С 16 октября Киев начинает отопительный сезон – мэр

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА