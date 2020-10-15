Выборы

Выборы

18:45 15.10.2020

Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры Львова – опрос

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Садовый возглавил рейтинг кандидатов в мэры Львова – опрос

Среди партий, баллотирующихся на выборы во Львовский областной совет и Львовский городской совет, лидирует "Европейская солидарность", "Объединение "Самопомич" на втором месте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс".

Согласно обнародованному в четверг отчету исследователей, среди респондентов, определившихся с выбором, отдать свой голос за "Евросолидарность" на выборах в областной совет готовы 37,2% опрошенных. За "Самопомич" планируют проголосовать 20,9%. На третьем месте "Голос" с поддержкой 7,2% респондентов.

5%-й барьер преодолели также партии "Варта" (5,9%) и "ВО "Свобода" (5,2%). "Батькивщину" готовы поддержать 4,6% респондентов, "Слугу народа" - 4,4%, "Силу и честь" - 2,6%.

На имитации выборов во Львовский городской совет "Евросолидарность" возглавила рейтинг с поддержкой 31,7% избирателей, на втором месте "Самопомич" с 25,9% голосов, на третьем "Свобода" с 7,2%. "Голос" в горсовете готовы поддержать 6,8% респондентов, "Варту" - 5,5%, "Батькивщину" 4,1%, "Слугу народа" - 3,8%.

Что касается гороского головы Львова, то среди определившихся с выбором и готовых прийти на голосование действующего мэра Андрея Садового поддерживают 39% респондентов. На втором месте представитель "Евросолидарности" Олег Синютка с результатом 30,8%, на третьем - кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский с рейтингом 11,9%. Игорь Зинкевич от "Варты" набрал 5,5%, Ярослав Рущишин от "Голоса" - 3,1%, Тарас Кльофа от "Слуги народа" - 2% поддержки среди респондентов.

Опрос проводился с 6 по 11 октября во всех административно-территориальных районах города и в населенных пунктах, которые входят во Львовский городской совет. Результаты репрезентуют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, деление на районы. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность +/-2,3%. Средняя продолжительность одного интервью составила 8 минут.

Теги: #львов #опрос #выборы

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