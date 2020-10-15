Средства на президентский опрос лучше потратить на борьбу с COVID-19 - заявление "Голоса"

Средства на президентский опрос в день местных выборов в Украине 25 октября целесообразно потратить на борьбу с распространением COVID-19, считают в партии "Голос".

"Средства на опрос в день местных выборов целесообразно было бы потратить на борьбу с распространением COVID-19. Такой жест, по крайней мере, был бы более понятен людям, чем генерирование неактуальных и непонятных вопросов для опроса", - говорится в заявлении партии, обнародованном в четверг.

В заявлении отмечается, что президент должен решать острые проблемы граждан, а не продвигать дорогие опросы.

"Партия "Голос" требует от президента Украины прекратить публичную дискредитацию своего поста, который является одним из символов государственности", - говорится в заявлении.

Заявление приводит мнение лидера партии "Голос" Киры Рудик о вопросе президента украинским гражданам в день местных выборов - поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны: "Сначала наши земли надо освободить от россиян, а уже тогда - беспокоиться об экономических зонах".