ЦИК сформировала новый состав Одесской городской ТИК

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии, полномочия которой были досрочно прекращены 13 октября.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций партий в количестве 18 человек.

Как сообщалось, 13 октября ЦИК отменила ряд постановлений Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При рассмотрении жалобы Одесской городской организации партии "Блок Дмитрия Голубова" Центризбирком установил факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК, в связи с чем по собственной инициативе рассмотрел отдельные вопросы ее деятельности.

Было установлено, что, принимая постановления от 11 октября о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на пост одесского городского головы, выдвинутого этой организацией, а также постановление о регистрации кандидатов в депутаты Одесского горсовета, выдвинутых Одесской областной организацией партии "Наш край", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, вступившим в силу.

ЦИК обязала Одесскую городскую ТИК после формирования нового состава привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и с учетом решений судов, вступивших в силу.