Выборы

Выборы

14:40 15.10.2020

В Николаевской "инфекционке" проходят обыски из-за информации кандидата в депутаты о ремонтных работах

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В Николаевской "инфекционке" проходят обыски из-за информации кандидата в депутаты о ремонтных работах

В Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний в четверг следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного производства, сообщает полиция Николаевской области.

"В результате мониторинга сети интернет была установлена публикация, в которой кандидат на местных выборах сообщил о проведении ремонтных работ в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, по факту публикации полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, что сопровождается предвыборной агитацией).

"В рамках расследования сегодня, 15 октября, полицейские проводят обыск в медучреждении с целью извлечения официальной документации для дальнейшего анализа и исследования", - добавили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

В свою очередь депутат Николаевского областного совета ("Наш край") Юрий Кормышкин считает, что правоохранители пришли в больницу с целью найти нарушения в процедуре проведения в одном из отделений ремонта, который выполняется за средства бизнесменов. Он усматривает в этом обыске "прямое политическое давление на партию "Наш край".

Теги: #кандидат #обыск #больница #николаев

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