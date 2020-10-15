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13:53 15.10.2020

С 16 октября Киев начинает отопительный сезон – мэр

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С 16 октября Киев начинает отопительный сезон – мэр

В пятницу, 16 октября, Киев начинает отопительный сезон, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Он пояснил, что город приняло такое решение, учитывая среднесуточную температуру. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будет похолодание, ночью температура опустится до 3-5 градусов тепла.

А на полный запуск централизованной системы отопления - протяженностью в 27 тыс км для почти 12 тыс домов - городу нужно примерно неделю.

Мэр подчеркнул, что подключение больниц, школ, садиков и других учреждений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

"Киевляне должны иметь комфорт и тепло в домах. Особенно, когда во время пандемии надвигаются еще и сезонные заболевания ОРВИ и гриппом. Поэтому я дал поручение ЖЭКам и теплоснабжающим предприятиям позаботиться, чтобы во всех квартирах киевлян было тепло. Контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #отопление #сезон

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