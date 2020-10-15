Киеву нужен опытный мэр-управленец с сильной командой и продуманной программой - эксперт

Партия "Батькивщина" заметно отличается от многих новых и старых политических сил своим подходом к местной проблематике Киева, а ее выдвиженец Алексей Кучеренко - единственный профессиональный кандидат с хозяйственным мышлением и солидным опытом, считает политический эксперт Олег Постернак.

"Думаю, "Батькивщина" - это наиболее киевоцентричная команда, способная реально заняться вопросами тарифов и инфраструктурными проблемами", - написал Постернак на своей странице в Facebook.

По его словам, именно сейчас свой выбор делают большинство граждан, которые до сих пор не определились. Наличие огромного количества нерешенных проблем Киева требует опытных управленцев у руля столицы, особенно тех, у кого нет коррупционного шлейфа.

"В таких условиях можно констатировать, что проект "новые лица" бесперспективен. Эта эпоха уходит безвозвратно. Городская инфраструктура и транспорт, теплосети и тарифы, дороги и мосты - все это требует профессионального, сосредоточенного и адекватного подхода", - убежден Постернак.

Как известно, своими главными задачами столичная команда "Батькивщины" и Алексей Кучеренко назвали создание комфортных условий проживания в Киеве: решение транспортных проблем, ремонт жилого фонда и коммуникаций, справедливые тарифы, прозрачное использование местного бюджета и т.д.