Выборы

Выборы

13:18 15.10.2020

Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

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Наличие современных средств опломбирования в избиркомах гарантирует чистоту избирательного процесса – КИУ

От наличия в территориальных избирательных комиссиях современных средств опломбирования напрямую зависит количество проблем, конфликтов и нарушений законодательства на выборах, считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Это чрезвычайно важно. Чем больше процент у нас будет опломбированных урн, пакетов и т.д, тем меньше у нас будет проблем, скандалов, конфликтов, нарушений законодательства", - сказал Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщил президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень, за 10 дней до выборов "меньше половины территориальных избирательных комиссий заказали и получили современные средства опломбирования и опечатывания".

По его словам, украинские предприятия освоили полный цикл производства такой продукции и могут обеспечить все нужды украинского рынка.

Цирень отметил, что на выборах президента и народных депутатов участковые комиссии получали необходимое оборудование от Центральной избирательной комиссии, при подготовке к местным выборам территориальные избирательные комиссии занимаются этими вопросами сами.

"Мы сталкиваемся с некомпетентностью, с нежеланием, перегрузкой и, кроме того, очень отягощенной процедурой... им надо самим провести поиск, самим заказать, составить договор, зарегистрировать этот договор в казначействе, обеспечить доставку этих изделий в территориальные избирательные комиссии, а потом распределить по участковым избирательным комиссиям. Это процедура, с которой, к сожалению, многие территориальные избирательные комиссии не справляются", - рассказал Цирень.

Он прогнозирует, что в избирательном процессе снова появятся "бумажные наклейки с печатями", которые не гарантируют полную сохранность документов.

Теги: #опломбирование #киу #выборы

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