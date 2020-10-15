ЦИК предлагает новый "Продвинутый курс" о местных выборах

Проект Центральной избирательной комиссии "ЦВК: ПРОсвіта" представляет новый "Продвинутый курс".

"В 1-м блоке говорим о местных выборах для избирателей", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook в четверг.

Здесь уже известные участникам проекта герои: княгиня Ольга, Леся Украинка и Избиратель. Появились и новые персонажи: Пилип Орлик и Данило Галицкий.

Присоединиться можно по ссылке: https://cvkpro.com

Как известно, 21 сентября ЦИК запустила обучающую платформу, где избиратели могут проверить и углубить свои знания о выборах. Обучение происходит в форме интерактивных диалогов с известными историческими персонажами и сопровождается короткими видеороликами.