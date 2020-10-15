Полиция за сутки открыла 12 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские начали за сутки (14 октября) 12 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщило в четверг управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 196 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 39, в Киевской области - 18, во Львовской - 17, в Одесской - 14, в Днепропетровской - 13, в Донецкой - 10, по 8 - Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

В целом с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 4690 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 346 уголовных правонарушениях: 174 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 172 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 1152 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.