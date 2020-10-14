В Киеве тяжело ранили участника АТО, волонтера партии "УДАР", он в реанимации - Кличко

В Соломенском районе Киева на военнослужащего и волонтера партии "УДАР Виталия Кличко" во время раздачи им на улице газет совершил нападение вооруженный ножом мужчина, пострадавший в критическом состоянии, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "Удар" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Юноша, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, по словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам, а когда отвернулся, мужчина достал нож и нанес волонтеру проникающее ранение в шею.

Потерпевшего забрала "скорая помощь", он в реанимации.

Кличко добавил, что правоохранители оперативно задержали злоумышленника, продолжаются следственные действия.

"Убежден, злоумышленник понесет ответственность по всей строгости закона. Станиславу желаю сил выжить. Спасибо медикам, которые делают все, чтобы спасти парня", - подытожил мэр.

В свою очередь, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса и готовят сообщение о подозрении в покушении на умышленное убийство.

"Завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Абсолютно недопустимая ситуация", - подчеркнула Максимец в комментарии к посту Кличко.