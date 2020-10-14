Выборы

Выборы

14:32 14.10.2020

Зеленский предлагает украинцам ответить на вопрос: нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

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Зеленский предлагает украинцам ответить на вопрос: нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам в качестве первого вопроса на всенародный опрос, который планируется провести в день местных выборов 25 октября, высказаться о том, нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

"Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?" - сказал он в видеообращении на своей странице в Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Теги: #наказание #вопрос #зеленский #коррупция

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