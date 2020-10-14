Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

Мониторинг гражданской сети "Опора" (июль-август) показал, что только 15 из 500 избирательных участков являются полностью доступными и соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения.

В отчете сети указано, что среди 500 избирательных участков 15 (3%) доступны для маломобильных групп, 281 (56,2%) - малодоступны и 204 (40,8%) - недоступны.

Участок считается доступным в случае наличия ключевых факторов: расположение на 1-м или нулевом этаже, наличие нормативного пандуса и поручней, в помещении отсутствуют какие-либо препятствия для избирателей, передвижение по пути следования к зданию является беспрепятственным.

Ключевыми недостатками малодоступных помещений для голосования являются их расположение выше 1-го этажа без имеющихся подъемных механизмов (65 участков), отсутствие пандусов при входе в здание (413 участков) и отсутствие нормативных пандусов при наличии лестничных клеток на пути следования от входа в здание в помещение для голосования (143 участка).

Оценка доступности помещений для голосования и помещений избирательных комиссий проведена с помощью специально разработанного инструмента. Он позволяет определить уровень доступности в целом избирательного участка и отдельных элементов (путь в помещение, вход в здание и помещения для голосования). Инструмент применялся на основе социологически обоснованной выборки участков, что позволяет интерпретировать результаты на уровень всей страны.

Как известно, международным и национальным законодательством определено фундаментальное право лиц с инвалидностью избирать и быть избранными в представительные органы местного самоуправления. Эта категория граждан должна иметь эффективную возможность участвовать в выборах без каких-либо проявлений дискриминации, на равных условиях.