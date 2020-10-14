Выборы

Выборы

12:08 14.10.2020

Группа чиновников одного из горсоветов в Черновицкой области требовала взятки за договоры аренды недвижимого имущества

2 мин читать
Группа чиновников одного из горсоветов в Черновицкой области требовала взятки за договоры аренды недвижимого имущества

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Национальной полиции выявили факты вымогательства должностными лицами одного из городских советов региона неправомерной выгоды от местных предпринимателей. Задержаны и.о. городского головы - секретарь горсовета, депутат и посредник.

Как сообщил в среду департамент стратегических расследований Нацполиции, полицейские установили, что коррупционную "схему" организовала исполняющая обязанности городского головы - секретарь горсовета. За содействие в беспрепятственном оформлении договоров аренды недвижимого имущества коммунальной собственности по заниженным ценам предприниматели должны были платить ей "небольшую благодарность". В "схеме" были задействованы депутат этого совета и ее родственник, который выполнял роль посредника.

За решение вопроса с арендой помещений и земельного участка, а в дальнейшем - уменьшение ежемесячной арендной ставки, местный предприниматель должен был заплатить злоумышленницам через посредника $10 тыс. "вознаграждения". Неправомерную выгоду получали в несколько этапов.

13 октября оперативники Управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции и следователи полиции Ивано-Франковской области задержали трех человек при распределении средств непосредственно на объекте аренды. С места задержания полицейские изъяли $4 тыс., полученных злоумышленниками как очередную часть оговоренной суммы неправомерной выгоды. Ранее правоохранители задокументировали получение взятки в 47 тыс. грн.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды - более 160 тыс. грн.

Исполняющая обязанности городского головы - секретарь городского совета, депутат и посредник задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность других должностных лиц горсовета к коррупционной "схеме".

Теги: #черновицкая_область #взятки #чиновники

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На границе с Румынией пограничники выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд

В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом - ОГА

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерку лидеров вошли Ермак, Аваков и Венедиктова - исследование

Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником, в пятерку лидеров вошли Ермак, Аваков и Венедиктова - исследование

Госэкоинспекция готовит иск на львовских чиновников за бездействие в отношении выявленных несанкционированных свалок

На Прикарпатье во взятке правоохранителю разоблачили семь директоров лесхоза

На Буковине лабораторно подтвердили 67 новых случаев коронавируса

На Буковине продолжает снижаться число заражений COVID-19

На Буковине лабораторно подтвердили 170 новых случаев коронавируса

ЕС введет адресные санкции против белорусских руководителей, санкционный список будет открытым

ПОСЛЕДНЕЕ

Средства на опрос в день местных выборов не выделялись, ЦИК проводить его не уполномочена - Разумков

Только 3% избирательных участков полностью доступны для маломобильных групп - "Опора"

ЦИК сформировала новый состав Бердянской городской ТИК

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесской городской ТИК из-за нарушений законодательства

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

Притула: "Голос" становится платформой для объединения

Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

Опрос, не предусмотренный ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА