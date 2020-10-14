Группа чиновников одного из горсоветов в Черновицкой области требовала взятки за договоры аренды недвижимого имущества

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Национальной полиции выявили факты вымогательства должностными лицами одного из городских советов региона неправомерной выгоды от местных предпринимателей. Задержаны и.о. городского головы - секретарь горсовета, депутат и посредник.

Как сообщил в среду департамент стратегических расследований Нацполиции, полицейские установили, что коррупционную "схему" организовала исполняющая обязанности городского головы - секретарь горсовета. За содействие в беспрепятственном оформлении договоров аренды недвижимого имущества коммунальной собственности по заниженным ценам предприниматели должны были платить ей "небольшую благодарность". В "схеме" были задействованы депутат этого совета и ее родственник, который выполнял роль посредника.

За решение вопроса с арендой помещений и земельного участка, а в дальнейшем - уменьшение ежемесячной арендной ставки, местный предприниматель должен был заплатить злоумышленницам через посредника $10 тыс. "вознаграждения". Неправомерную выгоду получали в несколько этапов.

13 октября оперативники Управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции и следователи полиции Ивано-Франковской области задержали трех человек при распределении средств непосредственно на объекте аренды. С места задержания полицейские изъяли $4 тыс., полученных злоумышленниками как очередную часть оговоренной суммы неправомерной выгоды. Ранее правоохранители задокументировали получение взятки в 47 тыс. грн.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды - более 160 тыс. грн.

Исполняющая обязанности городского головы - секретарь городского совета, депутат и посредник задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения им о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования будет проверяться причастность других должностных лиц горсовета к коррупционной "схеме".