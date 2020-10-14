Выборы

Выборы

10:22 14.10.2020

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах, в том числе от 4 иностранных государств

1 мин читать
ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах, в том числе от 4 иностранных государств

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 13 октября, аккредитовала 17 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в частности от Чехии.

Как сообщается на сайте ЦИК, Комиссия аккредитовала двух официальных наблюдателей от Чехии, 5 - от Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр", 3 - от Международного фонда за лучшее управление, 5 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), 2 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Всего по состоянию на 13 октября на местных выборах в Украине аккредитовано 222 официальных наблюдателя: 16 - от четырех иностранных государств и 206 - от восьми международных организаций.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #аккредитация #наблюдатели #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК аккредитовала более 200 официальных наблюдателей на местных выборах в Украине, в том числе от 4 иностранных государств

ЦИК сформировала новый состав Бердянской городской ТИК

ЦИК досрочно прекратила полномочия Одесской городской ТИК из-за нарушений законодательства

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

ЦИК не совершает никаких действий по организации опроса 25 октября – глава Комиссии

В ЦИК пояснили особенности голосования при симптомах простуды или на самоизоляции

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

ЦИК не рекомендует украинцам голосовать 25 октября с паспортом в приложении "Дия"

В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дия"

ПОСЛЕДНЕЕ

На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

Притула: "Голос" становится платформой для объединения

Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

Опрос, не предусмотренный ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

Строительство метро на Виноградарь идет по графику, проложили более 100 метров тоннеля - Кличко

МВД запустило в Telegram чат-бот "Выборы-2020"

МВД запустило Telegram чат-бот "Выборы-2020"

За проведением опроса на местных выборах стоит админресурс – нардеп Наливайченко

Кличко просит Раду принять законопроект, который позволит уменьшить тариф на газ

Пьяный житель Тернополя дважды хулиганил возле агитационных палаток, один раз с ножом

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА