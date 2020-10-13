Выборы

Выборы

18:25 13.10.2020

На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

2 мин читать
На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

При подготовке вопросов и тем, которые будут выноситься на консультативный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, необходимо присутствие социологов, которые смогут дать свое заключение об их ангажированности и корректности, сказал агентству "Интерфакс-Украина" во вторник заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха.

"Это так называемый сплошной опрос, он не требует, в общем-то, даже подсчета вероятности ошибки, так что в принципе, с социологической точки зрения это вполне корректно (проводить опрос у избирательных участков - ИФ). Судить о том, насколько корректно это совмещать с выборами можно будет только после того, как появятся сами вопросы, потому что если эти вопросы сами по себе корректны и нейтральны, то нормально, а если они ангажированы и некорректны - тогда можно считать, что это несовместимо с выборами", - сказал Головаха

По словам заместителя директора Института социологии, подобного рода опросы не являются репрезентативными. "Это ни в коей мере не полная репрезентация населения, а именно общественное мнение той части населения, которая участвует в выборах и, соответственно, социально активна и имеет решающий голос в стране - так-то следует рассматривать. Ошибку тут даже нет смысла рассчитывать, потому что это, как бы вы не считали, мнение активной части населения", - заявил социолог.

Он также сказал, что предлагаемые президентом замеры общественного мнения называются сплошным опросом, и социологи вовлечены в него на этапе подготовки тем и формулировок вопроса, на которой отвечают граждане.

"Такой опрос социологами не проводится, нет смысла их привлекать, потому что это же опрос аналогичный выборам. Выборы организовывают отнюдь не социологи. Социологи обязательно должны присутствовать при обсуждении формулировок вопросов и даже тем, которые выносятся на такое всенародное голосование. Здесь было бы конечно уместно мнение социологов по поводу этих вопросов, потому что от этого зависит вообще допустимость такого рода опросов. И, кстати говоря, очень важный пункт о совместимости таких вопросов с выборами: не будут ли они отпекать от выборов, не будут ли они воздействовать на мнение избирателей - тут очень важно проконсультироваться с профессионалами, а социологи в этой области профессионалы", - заявляет Головаха.

Теги: #зеленский #опрос #головаха #социолог

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На обсуждении тем, которые будут выноситься Зеленским на опрос в день выборов, должны присутствовать социологи - Головаха

Опрос, который не предусмотрен ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

Опрос, не предусмотренный ни одним законом, не будет иметь никаких правовых последствий и доверия от людей - Тимошенко

"Голос" предлагает передать президентские резиденции под госпитали для больных COVID-19

За проведением опроса на местных выборах стоит админресурс – нардеп Наливайченко

Зеленский сообщил о подписании важного документа о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска

Оснований для организации всенародного опроса 25 октября в помещении для голосования нет - Айвазовская

Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, это форма непосредственной демократии – ОПУ

Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, но является формой непосредственной демократии – Офис президента

На инициированном Зеленским всенародном опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем" – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Притула: "Голос" становится платформой для объединения

Марина Порошенко посетила Институт рака, где после реконструкции будут проводить уникальные трансплантации

Строительство метро на Виноградарь идет по графику, проложили более 100 метров тоннеля - Кличко

МВД запустило в Telegram чат-бот "Выборы-2020"

МВД запустило Telegram чат-бот "Выборы-2020"

Кличко просит Раду принять законопроект, который позволит уменьшить тариф на газ

Пьяный житель Тернополя дважды хулиганил возле агитационных палаток, один раз с ножом

Бывшие члены Каролино-Бугазской ТИК препятствовали работе комиссии, полиция открыла дело

Украинские правоохранители в рамках подготовки к выборам проводят командно-штабные учения

Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА